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  4. А что он мог сделать? Определен Лев матча Бельгия – Украина
Лига наций
24 марта 2025, 00:04 |
2568
5

А что он мог сделать? Определен Лев матча Бельгия – Украина

Признание получил Андрей Лунин

24 марта 2025, 00:04 |
2568
5
А что он мог сделать? Определен Лев матча Бельгия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

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Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

Болельщики сборной Украины выбрали Льва матча после этого поединка. Награда досталась Андрею Лунину, который сегодня пропустил три гола и сделал три сейва. За Лунина проголосовало 58% болельщиков.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Лев матча Андрей Лунин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 5
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New Jer
Коли воротар Лев матчу - це означає що матч був повністю провалений
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+5
u6464u
після 3-0 ще й воротар лев матчу це значить команда жах.
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+2
valerafan1
Але по першому та третьому м"ячах можуть бути питання. 
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-2
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