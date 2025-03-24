А что он мог сделать? Определен Лев матча Бельгия – Украина

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

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Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

Болельщики сборной Украины выбрали Льва матча после этого поединка. Награда досталась Андрею Лунину, который сегодня пропустил три гола и сделал три сейва. За Лунина проголосовало 58% болельщиков.