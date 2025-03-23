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  4. ВИДЕО. Лукаку оформил дубль. Бельгия суммарно вышла вперед
Лига наций
23 марта 2025, 23:34 | Обновлено 23 марта 2025, 23:36
859
2

ВИДЕО. Лукаку оформил дубль. Бельгия суммарно вышла вперед

На 76-й минуте Бельгия забила третий гол в матче Лиге наций

23 марта 2025, 23:34 | Обновлено 23 марта 2025, 23:36
859
2
ВИДЕО. Лукаку оформил дубль. Бельгия суммарно вышла вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проводят ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречаются на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Ромелу Лукаку оформил дубль на 86-й минуте (3:0). Бельгия суммарно вышла вперед в противостоянии.

ГОЛ! 3:0. Ромелу Лукаку, 86 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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pawa
Гра збірної України - це просто жалюгідне видовище! Ребров - повне гівно, а не тренер!
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0
Мосій Шило
Ось так  їб.....ть гундосих1! Фу бл....,яка тільки гидотаа!!
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