Лига наций23 марта 2025, 23:34 | Обновлено 23 марта 2025, 23:36
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ВИДЕО. Лукаку оформил дубль. Бельгия суммарно вышла вперед
На 76-й минуте Бельгия забила третий гол в матче Лиге наций
23 марта 2025, 23:34 | Обновлено 23 марта 2025, 23:36
859
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23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проводят ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречаются на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.
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Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
Ромелу Лукаку оформил дубль на 86-й минуте (3:0). Бельгия суммарно вышла вперед в противостоянии.
ГОЛ! 3:0. Ромелу Лукаку, 86 мин
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Гра збірної України - це просто жалюгідне видовище! Ребров - повне гівно, а не тренер!
Ось так їб.....ть гундосих1! Фу бл....,яка тільки гидотаа!!
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