ВИДЕО. Франция отыграла. Дембеле забил второй гол Хорватии в ответном матче
Усман отличился на 80-й минуте во второй игре 1/4 финала Лиги наций 2024/25
23 марта проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии [первый поединок – 0:2].
Коллективы играют на стадионе Стад де Франс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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На 80-й минуте Усман Дембеле сделал счет 2:0 после паса Майкла Олисе, который первым отличился в этом поединке.
Теперь счет по сумме двух встреч равный, 2:2.
❗️ ВИДЕО. Франция отыграла. Дембеле забил второй гол Хорватии в ответном матче
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