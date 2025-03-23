ВИДЕО. Лукаку с разворота забил Украине. По сумме двух матчей счет равный

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проводят ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречаются на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

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Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Ромелу Лукаку ударом с разворота забил в ворота сборной Украины на 76-й минуте (2:0). Счет по сумме двух матчей сравнялся.

ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 76 мин