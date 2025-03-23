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Лига наций
23 марта 2025, 23:23 | Обновлено 23 марта 2025, 23:30
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0

ВИДЕО. Лукаку с разворота забил Украине. По сумме двух матчей счет равный

На 76-й минуте Бельгия уравняла ситуацию по сумме двух матчей

23 марта 2025, 23:23 | Обновлено 23 марта 2025, 23:30
400
0
ВИДЕО. Лукаку с разворота забил Украине. По сумме двух матчей счет равный
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проводят ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречаются на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Ромелу Лукаку ударом с разворота забил в ворота сборной Украины на 76-й минуте (2:0). Счет по сумме двух матчей сравнялся.

ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 76 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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