Лига наций23 марта 2025, 23:19 | Обновлено 23 марта 2025, 23:28
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ВИДЕО. Бельгия открыла счет. Де Кейпер протолкнул мяч мимо Лунина
Хозяева поля отличились на 70-й минуте матча
23 марта 2025, 23:19 | Обновлено 23 марта 2025, 23:28
363
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23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проводят ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречаются на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
Бельгия открыла счет. Максим Де Кейпер протолкнул мяч мимо Лунина на 70-й минуте (1:0).
ГОЛ! 1:0. Максим Де Кейпер, 70 мин
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