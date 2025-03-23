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  4. ВИДЕО. Бельгия открыла счет. Де Кейпер протолкнул мяч мимо Лунина
Лига наций
23 марта 2025, 23:19 | Обновлено 23 марта 2025, 23:28
363
0

ВИДЕО. Бельгия открыла счет. Де Кейпер протолкнул мяч мимо Лунина

Хозяева поля отличились на 70-й минуте матча

23 марта 2025, 23:19 | Обновлено 23 марта 2025, 23:28
363
0
ВИДЕО. Бельгия открыла счет. Де Кейпер протолкнул мяч мимо Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины проводят ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречаются на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Бельгия открыла счет. Максим Де Кейпер протолкнул мяч мимо Лунина на 70-й минуте (1:0).

ГОЛ! 1:0. Максим Де Кейпер, 70 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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