Лига наций23 марта 2025, 23:14 |
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ВИДЕО. Сборная Дании поправилась. Кристенсен сравнял счет
Гости снова впереди по сумме двух матчей
23 марта 2025, 23:14 |
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23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.
В первом тайме игрок сборной Дании Йоаким Андерсен отличился автоголом на 38-й минуте.
Вторая половина удачно началась для датчан. На 56-й минуте Расмус Кристенсен замкнул подачу с углового и сравнял счет.
ВИДЕО. Сборная Дании поправилась. Кристенсен сравнял счет
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