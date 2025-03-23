23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.

В первом тайме игрок сборной Дании Йоаким Андерсен отличился автоголом на 38-й минуте.

Вторая половина удачно началась для датчан. На 56-й минуте Расмус Кристенсен замкнул подачу с углового и сравнял счет.

ВИДЕО. Сборная Дании поправилась. Кристенсен сравнял счет