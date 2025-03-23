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  4. ВИДЕО. Сборная Дании поправилась. Кристенсен сравнял счет
Лига наций
23 марта 2025, 23:14 |
139
0

ВИДЕО. Сборная Дании поправилась. Кристенсен сравнял счет

Гости снова впереди по сумме двух матчей

23 марта 2025, 23:14 |
139
0
ВИДЕО. Сборная Дании поправилась. Кристенсен сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.

В первом тайме игрок сборной Дании Йоаким Андерсен отличился автоголом на 38-й минуте.

Вторая половина удачно началась для датчан. На 56-й минуте Расмус Кристенсен замкнул подачу с углового и сравнял счет.

ВИДЕО. Сборная Дании поправилась. Кристенсен сравнял счет

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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