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Лига наций
23 марта 2025, 23:03 | Обновлено 23 марта 2025, 23:26
257
0

ВИДЕО. Франция забила Хорватии и сократила отставание по сумме двух встреч

Майкл Олисе открыл счет на 52-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25

23 марта 2025, 23:03 | Обновлено 23 марта 2025, 23:26
257
0
ВИДЕО. Франция забила Хорватии и сократила отставание по сумме двух встреч
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии [первый поединок – 0:2].

Коллективы играют на стадионе Стад де Франс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 52-й минуте Майкл Олисе открыл счет и вывел французов вперед в ответной игре.

Хорваты все еще побеждают по сумме двух игр.

❗️ ВИДЕО. Франция забила Хорватии и сократила отставание по сумме двух встреч

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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