Лига наций23 марта 2025, 23:03 | Обновлено 23 марта 2025, 23:26
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ВИДЕО. Франция забила Хорватии и сократила отставание по сумме двух встреч
Майкл Олисе открыл счет на 52-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25
23 марта 2025, 23:03 | Обновлено 23 марта 2025, 23:26
257
0
23 марта проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии [первый поединок – 0:2].
Коллективы играют на стадионе Стад де Франс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 52-й минуте Майкл Олисе открыл счет и вывел французов вперед в ответной игре.
Хорваты все еще побеждают по сумме двух игр.
❗️ ВИДЕО. Франция забила Хорватии и сократила отставание по сумме двух встреч
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