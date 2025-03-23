23 марта проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии [первый поединок – 0:2].

Коллективы играют на стадионе Стад де Франс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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На 52-й минуте Майкл Олисе открыл счет и вывел французов вперед в ответной игре.

Хорваты все еще побеждают по сумме двух игр.

❗️ ВИДЕО. Франция забила Хорватии и сократила отставание по сумме двух встреч

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