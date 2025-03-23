Лига наций23 марта 2025, 22:56 | Обновлено 23 марта 2025, 23:28
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ВИДЕО. Это разгром. Кляйндист забил в ворота Италии
Немецкий нападающий сделал счет разгромным
23 марта 2025, 22:56 | Обновлено 23 марта 2025, 23:28
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В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.
Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
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Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.
На 45-ой минуте матча нападающий хозяев Тим Кляйндист сделал счет разгромным. Счет на табло - 3:0.
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