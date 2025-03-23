В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

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Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.

На 45-ой минуте матча нападающий хозяев Тим Кляйндист сделал счет разгромным. Счет на табло - 3:0.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Кляйндист забил в ворота Италии