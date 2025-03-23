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  4. ВИДЕО. Роналду не может, соперник поможет. Андерсен забил в свои ворота
Лига наций
23 марта 2025, 22:33 | Обновлено 23 марта 2025, 22:34
539
0

ВИДЕО. Роналду не может, соперник поможет. Андерсен забил в свои ворота

Португалия вышла вперед в матче

23 марта 2025, 22:33 | Обновлено 23 марта 2025, 22:34
539
0
ВИДЕО. Роналду не может, соперник поможет. Андерсен забил в свои ворота
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.

После того, как Криштиану Роналду не забил пенальти, португальцы не снизили обороты и продолжили атаковать.

А на 38-й минуте после подачи углового хозяева поля заставили ошибиться Йоакима Андерсена, срезавшего мяч головой в свои ворота.

ВИДЕО. Роналду не может, соперник поможет. Андерсен забил в свои ворота

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Криштиану Роналду сборная Дании по футболу пенальти сборная Португалии по футболу Лига наций видео голов и обзор Португалия - Дания Йоаким Андерсен
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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