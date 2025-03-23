Лига наций23 марта 2025, 22:33 | Обновлено 23 марта 2025, 22:34
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ВИДЕО. Роналду не может, соперник поможет. Андерсен забил в свои ворота
Португалия вышла вперед в матче
23 марта 2025, 22:33 | Обновлено 23 марта 2025, 22:34
539
0
23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.
После того, как Криштиану Роналду не забил пенальти, португальцы не снизили обороты и продолжили атаковать.
А на 38-й минуте после подачи углового хозяева поля заставили ошибиться Йоакима Андерсена, срезавшего мяч головой в свои ворота.
ВИДЕО. Роналду не может, соперник поможет. Андерсен забил в свои ворота
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