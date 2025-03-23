23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.

После того, как Криштиану Роналду не забил пенальти, португальцы не снизили обороты и продолжили атаковать.

А на 38-й минуте после подачи углового хозяева поля заставили ошибиться Йоакима Андерсена, срезавшего мяч головой в свои ворота.

ВИДЕО. Роналду не может, соперник поможет. Андерсен забил в свои ворота