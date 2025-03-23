Лига наций23 марта 2025, 22:23 | Обновлено 23 марта 2025, 22:24
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Бельгия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 23 марта в бельгийском Генке проходит матч плей-офф Лиги наций
23 марта 2025, 22:23 | Обновлено 23 марта 2025, 22:24
393
0
23 марта в 21:45 сборная Украины в бельгийском Генке проводит ответный матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча состоялась в испанской Мурсии (3:1 в пользу украинской команды).
Бельгия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
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