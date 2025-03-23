В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

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Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.

На 30-й минуте матча полузащитник хозяев Йозуа Киммих открыл счет с пенальти.

❗️ ВИДЕО. Немцы впереди. Киммих открыл счет в матче