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Лига наций
23 марта 2025, 22:32 | Обновлено 23 марта 2025, 23:23
125
0

ВИДЕО. Немцы впереди. Киммих открыл счет в матче

Немецкий полузащитник реализовал пенальти

23 марта 2025, 22:32 | Обновлено 23 марта 2025, 23:23
125
0
ВИДЕО. Немцы впереди. Киммих открыл счет в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

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Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.

На 30-й минуте матча полузащитник хозяев Йозуа Киммих открыл счет с пенальти.

❗️ ВИДЕО. Немцы впереди. Киммих открыл счет в матче

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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