Лига наций23 марта 2025, 22:04 | Обновлено 23 марта 2025, 22:16
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ВИДЕО. Быстрый гол. Оярсабаль открыл счет в матче
Испанский нападающий реализовал пенальти
23 марта 2025, 22:04 | Обновлено 23 марта 2025, 22:16
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В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов.
Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву
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Первый матч завершился ничьей со счетом 2:2.
На 8-й минуте матча нападающий испанцев Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти.
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