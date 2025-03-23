В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов.

Встречу принимает Месталья в Валенсии. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву

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Первый матч завершился ничьей со счетом 2:2.

На 8-й минуте матча нападающий испанцев Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти.

❗️ ВИДЕО. Быстрый гол. Оярсабаль открыл счет в матче