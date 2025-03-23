Лига наций23 марта 2025, 21:59 |
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ВИДЕО. Роналду в начале матча не реализовал пенальти
Повторил судьбу Эриксена в первом матче
23 марта 2025, 21:59 |
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23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.
Уже на 6-й минуте у португальцев была прекрасная возможность открыть счет. Команда получила право на пенальти после того, как Патрик Доргу сфолил.
К отметке подошел легендарный Криштиану Роналду, не смог переиграть Каспера Шмейхеля.
Счет в матче не открыт.
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