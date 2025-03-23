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  4. ВИДЕО. Роналду в начале матча не реализовал пенальти
Лига наций
23 марта 2025, 21:59 |
439
0

ВИДЕО. Роналду в начале матча не реализовал пенальти

Повторил судьбу Эриксена в первом матче

23 марта 2025, 21:59 |
439
0
ВИДЕО. Роналду в начале матча не реализовал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.

Уже на 6-й минуте у португальцев была прекрасная возможность открыть счет. Команда получила право на пенальти после того, как Патрик Доргу сфолил.

К отметке подошел легендарный Криштиану Роналду, не смог переиграть Каспера Шмейхеля.

Счет в матче не открыт.

ВИДЕО. Роналду в начале матча не реализовал пенальти

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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