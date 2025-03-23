23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций сборная Португалии принимает сборную Дании.

Уже на 6-й минуте у португальцев была прекрасная возможность открыть счет. Команда получила право на пенальти после того, как Патрик Доргу сфолил.

К отметке подошел легендарный Криштиану Роналду, не смог переиграть Каспера Шмейхеля.

Счет в матче не открыт.

ВИДЕО. Роналду в начале матча не реализовал пенальти