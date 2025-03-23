Стали известны стартовые составы на суперматч Лиги наций Германия – Италия
Поединок начнется в 21:45 по Киеву
23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Италии.
Поединок пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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Первая игра между немцами и итальянцами завершилась со счетом 2:1 в пользу Германии благодаря голам Кляйндинста и Горецки.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
Германия: Бауман, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Та, Миттельштедт, Штиллер, Горецка, Зане, Мусиала, Кляйндинст.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Буонджорно, Гатти, Удоджи, Барелла, Риччи, Тонали, Кин, Мальдини.
Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Португалии, либо против Дании.
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