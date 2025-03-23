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Лига наций
23 марта 2025, 20:59 |
371
0

Стали известны стартовые составы на суперматч Лиги наций Германия – Италия

Поединок начнется в 21:45 по Киеву

23 марта 2025, 20:59 |
371
0
Стали известны стартовые составы на суперматч Лиги наций Германия – Италия

23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Италии.

Поединок пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между немцами и итальянцами завершилась со счетом 2:1 в пользу Германии благодаря голам Кляйндинста и Горецки.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

Германия: Бауман, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Та, Миттельштедт, Штиллер, Горецка, Зане, Мусиала, Кляйндинст.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Буонджорно, Гатти, Удоджи, Барелла, Риччи, Тонали, Кин, Мальдини.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Португалии, либо против Дании.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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