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Лига наций
23 марта 2025, 20:59 | Обновлено 23 марта 2025, 22:15
653
0

Есть ли сюрпризы? Стали известны составы Португалии и Дании

Матч начнется 23 марта в 21:45 по Киеву

23 марта 2025, 20:59 | Обновлено 23 марта 2025, 22:15
653
0
Есть ли сюрпризы? Стали известны составы Португалии и Дании

23 марта в 21:45 сборная Португалии будет принимать сборную Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

В первом матче у португальцев мало что получалось. Игроки сборной Дании одержали минимальную победу, хотя могли забить и больше.

Главные тренеры команд назвали стартовые составы на игру

Португалия: Стоимость, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Витинья, Фернандеш, Силва, Консейсау, Роналду, Леау

Дания: Шмейхель, Доргу, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Нергор, Юльманн, Эриксен, Линдстрем, Хойлунд, Исаксен

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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