Есть ли сюрпризы? Стали известны составы Португалии и Дании

23 марта в 21:45 сборная Португалии будет принимать сборную Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

В первом матче у португальцев мало что получалось. Игроки сборной Дании одержали минимальную победу, хотя могли забить и больше.

Главные тренеры команд назвали стартовые составы на игру

Португалия: Стоимость, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Витинья, Фернандеш, Силва, Консейсау, Роналду, Леау

Дания: Шмейхель, Доргу, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Нергор, Юльманн, Эриксен, Линдстрем, Хойлунд, Исаксен