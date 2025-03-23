Лига наций23 марта 2025, 20:59 | Обновлено 23 марта 2025, 22:15
653
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Есть ли сюрпризы? Стали известны составы Португалии и Дании
Матч начнется 23 марта в 21:45 по Киеву
23 марта 2025, 20:59 | Обновлено 23 марта 2025, 22:15
653
0
23 марта в 21:45 сборная Португалии будет принимать сборную Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.
В первом матче у португальцев мало что получалось. Игроки сборной Дании одержали минимальную победу, хотя могли забить и больше.
Главные тренеры команд назвали стартовые составы на игру
Португалия: Стоимость, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Витинья, Фернандеш, Силва, Консейсау, Роналду, Леау
Дания: Шмейхель, Доргу, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Нергор, Юльманн, Эриксен, Линдстрем, Хойлунд, Исаксен
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