ДЕВУШКА ДНЯ. Тэйлор Марез, покорившая Рияда и Саудовскую Аравию
Сегодня знакомимся с потряающей красавицей – Тэйлор Марез
Тэйлор Марез – жена футболиста «Аль-Ахли» и сборной Алжира – Рияда Мареза.
Тэйлов и Рияд вместе уже довольно давно, футболист сделал предложение возлюбленной в 2021 году, тогда он подарил красавице кольцо стоимостью около 480 тысяч евро.
В 2022-м пара тайно поженилась в традиционном мусульманском стиле.
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С тех пор пара живёт щасливо, воспитывая троих девочек.
Тэйлор Марез поддерживает своего мужа в его стремлениях выиграть Saudi Pro League в составе «Аль-Ахли» и очень полюбила Саудовскую Аравию, называя её «счастливым местом».
Тэйлор – успешная модель и инфлюенсерка, на её Instagram подписано 2,8 млн фолловеров.
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