ДЕВУШКА ДНЯ. Тэйлор Марез, покорившая Рияда и Саудовскую Аравию

Тэйлор Марез – жена футболиста «Аль-Ахли» и сборной Алжира – Рияда Мареза.

Тэйлов и Рияд вместе уже довольно давно, футболист сделал предложение возлюбленной в 2021 году, тогда он подарил красавице кольцо стоимостью около 480 тысяч евро.

В 2022-м пара тайно поженилась в традиционном мусульманском стиле.

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С тех пор пара живёт щасливо, воспитывая троих девочек.

Тэйлор Марез поддерживает своего мужа в его стремлениях выиграть Saudi Pro League в составе «Аль-Ахли» и очень полюбила Саудовскую Аравию, называя её «счастливым местом».

Тэйлор – успешная модель и инфлюенсерка, на её Instagram подписано 2,8 млн фолловеров.