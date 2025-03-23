ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась. Все говорят об одном

Девушка футболиста киевского «Динамо» Назара Волошина – Лиза Кандыба – снова привлекает внимание.

В новом посте она предстала в чёрном корсете и приспущенных джинсах, сочетая вызов, соблазн и эстетику.

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Красотка демонстрирует потрясающую сексуальность, сделав акцент на своей роскошной груди в корсете - Назар Волошин уже поставил свой лайк.

Напомним, что Назар и Лиза уже встречаются продолжительное время – девушка строит карьеру модели и инфлюенсерки.