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23 марта 2025, 19:34 |
2579
2

ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась. Все говорят об одном

Лиза Кандыба дала немного красоты...

23 марта 2025, 19:34 |
2579
2
ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась. Все говорят об одном
Instagram. Лиза Кандыба

Девушка футболиста киевского «Динамо» Назара ВолошинаЛиза Кандыба – снова привлекает внимание.

В новом посте она предстала в чёрном корсете и приспущенных джинсах, сочетая вызов, соблазн и эстетику.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красотка демонстрирует потрясающую сексуальность, сделав акцент на своей роскошной груди в корсете - Назар Волошин уже поставил свой лайк.

Напомним, что Назар и Лиза уже встречаются продолжительное время – девушка строит карьеру модели и инфлюенсерки.

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фото Назар Волошин Динамо Киев девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Перець
Як завжди на пасіку їздила
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Pop
джинси у Шовковського взяла
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