Украинский теннисист завоевал первый трофей с июня 2024 года
Вячеслав Белинский стал победителем турнира ITF M15 в городе Ровинь
21-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 540) стал победителем турнира ITF M15 в хорватском городе Ровинь.
В финале украинец в двух сетах переиграл Марко Максимовича (Сербия, ATP 1147), который добрался до решающего поединка из квалификации.
Белинский был посеян под третьим номером. На своем пути к чемпионству он седьмого и второго сеяных.
Для Вячеслава это шестой трофей в карьере и первый с июня 2024 года. Тогда он стал триумфатором на 15-тысячнике в польском городе Кошалин.
Результаты Белинского на турнире ITF M15 в Ровине:
- 1/16 финала: Вячеслав Белинский [3] – Никита Маштаков – 6:1, 6:1
- 1/8 финала: Вячеслав Белинский [3] – Никола Башич – 6:1, 6:1
- 1/4 финала: Вячеслав Белинский [3] – Серги Перез Контри [7] – 7:5, 7:5
- 1/2 финала: Вячеслав Белинский [3] – Андрей Недич [2] – 6:2, 6:4
- Финал: Вячеслав Белинский [3] – Марко Максимович [Q] – 6:3, 7:6 (7:3)
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