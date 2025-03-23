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ITF
23 марта 2025, 18:59 |
91
0

Украинский теннисист завоевал первый трофей с июня 2024 года

Вячеслав Белинский стал победителем турнира ITF M15 в городе Ровинь

23 марта 2025, 18:59 |
91
0
Украинский теннисист завоевал первый трофей с июня 2024 года
Instagram. Вячеслав Белинский

21-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 540) стал победителем турнира ITF M15 в хорватском городе Ровинь.

В финале украинец в двух сетах переиграл Марко Максимовича (Сербия, ATP 1147), который добрался до решающего поединка из квалификации.

Белинский был посеян под третьим номером. На своем пути к чемпионству он седьмого и второго сеяных.

Для Вячеслава это шестой трофей в карьере и первый с июня 2024 года. Тогда он стал триумфатором на 15-тысячнике в польском городе Кошалин.

Результаты Белинского на турнире ITF M15 в Ровине:

  • 1/16 финала: Вячеслав Белинский [3] – Никита Маштаков – 6:1, 6:1
  • 1/8 финала: Вячеслав Белинский [3] – Никола Башич – 6:1, 6:1
  • 1/4 финала: Вячеслав Белинский [3] – Серги Перез Контри [7] – 7:5, 7:5
  • 1/2 финала: Вячеслав Белинский [3] – Андрей Недич [2] – 6:2, 6:4
  • Финал: Вячеслав Белинский [3] – Марко Максимович [Q] – 6:3, 7:6 (7:3)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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