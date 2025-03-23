Украинский теннисист завоевал первый трофей с июня 2024 года

21-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР 540) стал победителем турнира ITF M15 в хорватском городе Ровинь.

В финале украинец в двух сетах переиграл Марко Максимовича (Сербия, ATP 1147), который добрался до решающего поединка из квалификации.

Белинский был посеян под третьим номером. На своем пути к чемпионству он седьмого и второго сеяных.

Для Вячеслава это шестой трофей в карьере и первый с июня 2024 года. Тогда он стал триумфатором на 15-тысячнике в польском городе Кошалин.

Результаты Белинского на турнире ITF M15 в Ровине: