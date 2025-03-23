КВАРЦЯНЫЙ: «В сегодняшнем матче ставлю на ничью или победу Украины»

Один из авторитетных наших специалистов, экс-наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный оценил нынешний уровень бельгийской сборной и поделился своими ожиданиями от поединка, который состоится в Генке, с корреспондентом Sport.ua.

– Важно было бы выиграть второй матч, – сказал он, – И тем самым сохранить тот бренд, который резко появился после того, как был несколько потерян. Сборная Украины сейчас является особым лицом нашего футбола и событий в стране. Знаете, есть такое выражение - «Ложка дегтя испортит бочку меда». Так вот, отталкиваясь от него, могу сказать, что капля в виде положительного результата матча в Мурсии затмила весь предыдущий негатив. И это очень хорошо, что наша сборная вышла на позитив. Теперь очень важно его удержать. Я, как представитель украинского футбола, очень хочу, чтобы наша национальная команда победила Бельгию или хотя бы сыграла вничью, что даст ей шанс сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций.

– Еще недавно сборная Бельгии считалась достаточно грозным соперником, которого опасались ведущие национальные команды. Однако по первой игре с Украиной этого не скажешь.

- Конечно, мы все болели за сборную Украины, но при этом смотрели на футбол с позиции футбольных людей. Обычно в таких случаях ты реагируешь на какие-то изменения, неожиданные вещи и тому подобное. И вот в первом из двухраундового противостояния бросилось в глаза неожиданно низкая квалификация сборной Бельгии. Ее новый тренер Руди Гарсия наварил какой-то солянки, перепутав, где юг, а где север. Видимо, из-за того, что он работал в Объединенных Арабских Эмиратах, ему кажется, что здесь что-то совсем другое. Непонятно, как на таком уровне выбирают тренера для сборной. Мне кажется, что после того, как бельгийскую сборную покинул Роберто Мартинес, который ныне тренирует сборную Португалии, а затем пришел Доменико Тедеско, у «Красных дьяволов» начался спад. Это уже было заметно по матчу группового этапа Евро-2024, в котором бельгийцы встречались с Украиной. Я тогда наблюдал за его ходом на стадионе в Штутгарте и увидел, что сборная Бельгии уже не «та». И с каждым проведенным матчем она играла все хуже и хуже. Это в конце концов и привело к отставке Тедеско, у которого и на других местах работы – в частности, в «Шальке-04», московском «спартаке», «Лейпциге» – не было хороших результатов. Кто его агенты и как они его устраивают – это меня удивляет. Я никогда не характеризую тренеров, но могу сказать, что ситуация с Тедеско непонятна. Такое впечатление, что агенты пихают, как говорится, мох и болото.

Прошло – вот и хорошо, они получают свой процент от сделки и «курят». А президенты клубов или главы национальных Федераций футбола потом мучаются. Возвращаясь к ситуации со сборной Бельгии, то насколько известно по слухам, в команде имел место какой-то конфликт. Поэтому у нее нет того психологического состояния, которое дает уверенность. А именно это сейчас выходит на первый план. К тому же, в игре с Украиной Руди Гарсия с тактикой не угадал, манера игры Бельгии была ужасной. Один Лукаку выглядел неким рыцарем на поле, который плохо обслуживался. А еще мне странно, почему наставник бельгийцев не поставил в стартовом составе Доку. На мой взгляд, кроме Лукаку в составе бельгийцев это самый сильный игрок. Я даже не знаю, какова причина. Лично мне все равно: футболист пьет или курит, танцует или на одной ноге ходит. Если он классный - я его ставлю. Даже если он в три часа ночи пришел с банкета, то это еще ничего не значит. У меня в тренерской карьере был такой случай. Футболиста пьяного утром принесли, «постирали» в холодной воде, он поспал, выпил бокал пива – вышел на игру и забил три мяча. И все нормально.

– Но ведь более, чем на один гол Бельгия не наиграла. Чего не скажешь об игре нашей сборной, которой удалось трижды расписаться в воротах Тибо Куртуа

– Наши футболисты могли бы забить и больше, если бы почувствовали, что у бельгийцев такая слабая линия обороны. Что касается Куртуа, то одно дело – одноклубники по мадридскому «Реалу», а совсем другое – партнеры по сборной Бельгии. Я веду к тому, что в испанском гранде игроки обороны выглядят более-менее квалифицированно и достаточно серьезных погрешностей не допускают. Поэтому можно сделать вывод, что голкипер бельгийцев не был готов к хорошей игре и не смог показать своей концентрации. Именно поэтому Куртуа действовал не лучшим образом в случаях, когда украинцы забивали второй и третий мячи. Вратарь стоял, а не играл.

– Какие ваши ожидания от сегодняшнего матча, в котором бельгийцы для сохранения шансов на благоприятный результат по сумме двух игр должны побеждать с разницей в три мяча?

– Если наши ребята учтут слабость игры соперника, а бельгийцы не учтут своих ошибок первой встречи и будут играть так же, то у них шансов нет. В таком случае все для сборной Украины сложится хорошо и именно она выйдет победителем в этом противостоянии.

– А какой ваш прогноз на второй поединок?

– Трудный вопрос. Думаю, бельгийцам не хватит мощности выиграть этот матч. В лучшем случае для них будет ничья. Ведь наша сборная имеет уверенность, у нее прослеживается сыгранность. Плюс психология на высоком уровне. И если они не наделают «пинок», как-то игра назад, что делали те же бельгийцы, то все будет хорошо. Ставлю на ничью или победу Украины.