Другие новости23 марта 2025, 16:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
23 марта 2025, 16:59 |
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В воскресенье, 23 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Бельгия – Украина
21:45 Германия – Италия
21:45 Испания – Нидерланды
21:45 Португалия – Дания
21:45 Франция – Хорватия
ТЕННИС
17:00 Каролина Мухова – Элина Свитолина
18:30 Анна Блинкова – Марта Костюк
КИБЕРСПОРТ
19:30 M80 – G2 Esports
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