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23 марта 2025, 16:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

23 марта 2025, 16:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Бельгия – Украина

Ggbet 1.51 – 4.79 – 6.85

21:45 Германия – Италия

Ggbet 1.93 – 3.86 – 4.22

21:45 Испания – Нидерланды

Ggbet 1.71 – 4.32 – 5.04

21:45 Португалия – Дания

Ggbet 1.61 – 4.38 – 6.07

21:45 Франция – Хорватия

Ggbet 1.45 – 4.84 – 8.30

ТЕННИС

17:00 Каролина Мухова – Элина Свитолина

Ggbet 1.94 – 1.86

18:30 Анна Блинкова – Марта Костюк

Ggbet 3.17 – 1.36

КИБЕРСПОРТ

19:30 M80 – G2 Esports

Ggbet 4.67 – 1.21

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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