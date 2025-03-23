СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 марта

В воскресенье, 23 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Бельгия – Украина

1.51 – 4.79 – 6.85

21:45 Германия – Италия

1.93 – 3.86 – 4.22

21:45 Испания – Нидерланды

1.71 – 4.32 – 5.04

21:45 Португалия – Дания

1.61 – 4.38 – 6.07

21:45 Франция – Хорватия

1.45 – 4.84 – 8.30

ТЕННИС

17:00 Каролина Мухова – Элина Свитолина

1.94 – 1.86

18:30 Анна Блинкова – Марта Костюк

3.17 – 1.36

КИБЕРСПОРТ

19:30 M80 – G2 Esports

4.67 – 1.21