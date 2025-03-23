Рональд КУМАН: «Мы не сможем их удивить»

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги наций против Испании:

«Я ожидаю еще одного матча с высокой интенсивностью. Обе команды также могут сделать выводы из прошлой игры, и есть вещи, которые можно улучшить. Результат был 2:2, но было много моментов, когда Испания находилась под давлением. Мы все еще можем играть лучше, но я доволен тем, что произошло в четверг. Думаю, это было наше лучшее выступление с момента моей второй каденции на посту главного тренера Нидерландов.

У нас сильная стартовая одиннадцатка и сильная скамейка запасных, но я не думаю, что мы сможем что-то изменить на завтра, чтобы удивить их. Положительным моментом является то, что мы можем показать игрокам видеозаписи с четверга, и нам не придется полностью анализировать нового соперника заново».

Матч Испания – Нидерланды состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.