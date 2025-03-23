Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рональд КУМАН: «Мы не сможем их удивить»
Лига наций
23 марта 2025, 16:52 | Обновлено 23 марта 2025, 16:53
455
0

Рональд КУМАН: «Мы не сможем их удивить»

Главный тренер сборной Нидерландов поделился ожиданиями от матча против Испании

23 марта 2025, 16:52 | Обновлено 23 марта 2025, 16:53
455
0
Рональд КУМАН: «Мы не сможем их удивить»
УЕФА. Рональд Куман

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги наций против Испании:

«Я ожидаю еще одного матча с высокой интенсивностью. Обе команды также могут сделать выводы из прошлой игры, и есть вещи, которые можно улучшить. Результат был 2:2, но было много моментов, когда Испания находилась под давлением. Мы все еще можем играть лучше, но я доволен тем, что произошло в четверг. Думаю, это было наше лучшее выступление с момента моей второй каденции на посту главного тренера Нидерландов.

У нас сильная стартовая одиннадцатка и сильная скамейка запасных, но я не думаю, что мы сможем что-то изменить на завтра, чтобы удивить их. Положительным моментом является то, что мы можем показать игрокам видеозаписи с четверга, и нам не придется полностью анализировать нового соперника заново».

Матч Испания – Нидерланды состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Плей-офф Лиги наций. Решающий вечер: битвы за полуфиналы и за повышение
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Я не мог просить этих игроков о большем»
Иван ГЕЦКО: «Главное украинцам не играть с Бельгией в автобус»
сборная Испании по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу Испания - Нидерланды Рональд Куман
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Футбол | 23 марта 2025, 08:32 3
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии

Букмекеры верят в проход команды Реброва, но фаворит второго матча – Бельгия

Драматическая развязка. Битва за глобус, провал украинок в масс-старте
Биатлон | 23 марта 2025, 14:54 12
Драматическая развязка. Битва за глобус, провал украинок в масс-старте
Драматическая развязка. Битва за глобус, провал украинок в масс-старте

Елена Городна и Юлия Джима представляли национальную команду

Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Футбол | 22.03.2025, 20:45
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
ОФИЦИАЛЬНО. Минай заявил голкипера из клубной академии
Футбол | 23.03.2025, 16:35
ОФИЦИАЛЬНО. Минай заявил голкипера из клубной академии
ОФИЦИАЛЬНО. Минай заявил голкипера из клубной академии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Футбол | 23.03.2025, 06:23
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
21.03.2025, 18:12 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 3
Бокс
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
22.03.2025, 01:14 21
Теннис
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
22.03.2025, 10:17 6
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 4
Бокс
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
Старт квалификации ЧМ-2026. Итоги дня: победа Англии, фиаско Луческу
22.03.2025, 06:23 3
Футбол
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
22.03.2025, 08:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем