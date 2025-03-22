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22 марта 2025, 23:56 |
618
0

ФОТО. Звездный футболист восстановил отношения с экс-женой

Альваро Мората и Аличе Кампелло снова вместе

22 марта 2025, 23:56 |
618
0
ФОТО. Звездный футболист восстановил отношения с экс-женой
Instagram. Альваро Мората и Аличе Кампелло

Нападающий «Галатасарая» и сборной Испании Альваро Мората трогательно выразил свои чувства к экс-жене Аличе Кампелло, поделившись совместными фото в Instagram.

На снимках, сделанных дома, на прогулке и в лифте, супруги выглядят счастливыми.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Я очень люблю тебя, дорогая», – написал Мората.

В августе 2024 года пара объявила о разводе, но позже воссоединилась.

Сейчас они вместе воспитывают четверых детей.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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