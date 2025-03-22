ФОТО. Звездный футболист восстановил отношения с экс-женой
Альваро Мората и Аличе Кампелло снова вместе
Нападающий «Галатасарая» и сборной Испании Альваро Мората трогательно выразил свои чувства к экс-жене Аличе Кампелло, поделившись совместными фото в Instagram.
На снимках, сделанных дома, на прогулке и в лифте, супруги выглядят счастливыми.
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«Я очень люблю тебя, дорогая», – написал Мората.
В августе 2024 года пара объявила о разводе, но позже воссоединилась.
Сейчас они вместе воспитывают четверых детей.
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