ФОТО. Звездный футболист восстановил отношения с экс-женой

Нападающий «Галатасарая» и сборной Испании Альваро Мората трогательно выразил свои чувства к экс-жене Аличе Кампелло, поделившись совместными фото в Instagram.

На снимках, сделанных дома, на прогулке и в лифте, супруги выглядят счастливыми.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Я очень люблю тебя, дорогая», – написал Мората.

В августе 2024 года пара объявила о разводе, но позже воссоединилась.

Сейчас они вместе воспитывают четверых детей.