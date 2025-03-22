ВИДЕО. Милевский рассказал, как и чем зарабатывает сейчас на жизнь

Артем Милевский откровенно рассказал, как зарабатывает на жизнь прямо сейчас.

Бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артём Милевский поделился, откуда сейчас получает доход.

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«Чем зарабатываю? Да многим: использую своё имя, доходы есть из разных источников, даже из-под подушки.

То с одними работаю, то с другими. По чуть-чуть отовсюду. Так что всё хорошо, карьера прошла не зря», – отметил Милевский.