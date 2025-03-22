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22 марта 2025, 23:33 | Обновлено 22 марта 2025, 23:38
1267
2

ВИДЕО. Милевский рассказал, как и чем зарабатывает сейчас на жизнь

Артем Милевский поделился подробностями своей профессиональной деятельности

22 марта 2025, 23:33 | Обновлено 22 марта 2025, 23:38
1267
2
ВИДЕО. Милевский рассказал, как и чем зарабатывает сейчас на жизнь
Instagram. Артем Милевский

Артем Милевский откровенно рассказал, как зарабатывает на жизнь прямо сейчас.

Бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артём Милевский поделился, откуда сейчас получает доход.

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«Чем зарабатываю? Да многим: использую своё имя, доходы есть из разных источников, даже из-под подушки.

То с одними работаю, то с другими. По чуть-чуть отовсюду. Так что всё хорошо, карьера прошла не зря», – отметил Милевский.

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видео lifestyle Артем Милевский Динамо Киев сборная Украины по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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ПУМОЧКУ В ДЫРОЧКУ👉👌😋
А вот учет аккаунтов нашего маленького дырявого пердунчика:
❌Дыряво с Пердя (заблокирован в ночь прошлого матча Украина - Бельгия)
Сиськотряс (👉👌долбит Пуму в попку)
Писькотряс (👉👌долбит Пуму в попку)
Dnonama1 (он создал как пародию на "Великого и магучего", называя себя "днонамо бото бандой)
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ПУМОЧКУ В ДЫРОЧКУ👉👌😋
ТУГОЙ ПОПОЧКОЙ👉👌, КАК И ПУМОЧКА ДУРОЧКА👉👌, ЧЕМ ЖЕ ЕЩЕ
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0
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Теннис
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