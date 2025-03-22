Другие новости22 марта 2025, 23:33 | Обновлено 22 марта 2025, 23:38
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ВИДЕО. Милевский рассказал, как и чем зарабатывает сейчас на жизнь
Артем Милевский поделился подробностями своей профессиональной деятельности
22 марта 2025, 23:33 | Обновлено 22 марта 2025, 23:38
1267
2
Артем Милевский откровенно рассказал, как зарабатывает на жизнь прямо сейчас.
Бывший нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артём Милевский поделился, откуда сейчас получает доход.
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«Чем зарабатываю? Да многим: использую своё имя, доходы есть из разных источников, даже из-под подушки.
То с одними работаю, то с другими. По чуть-чуть отовсюду. Так что всё хорошо, карьера прошла не зря», – отметил Милевский.
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❌Дыряво с Пердя (заблокирован в ночь прошлого матча Украина - Бельгия)
Сиськотряс (👉👌долбит Пуму в попку)
Писькотряс (👉👌долбит Пуму в попку)
Dnonama1 (он создал как пародию на "Великого и магучего", называя себя "днонамо бото бандой)