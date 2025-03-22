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  4. ДЕ БРЮЙНЕ: Мы договорились с тренером, что я это сделаю в матче с Украиной
Лига наций
22 марта 2025, 21:37 |
1015
0

ДЕ БРЮЙНЕ: Мы договорились с тренером, что я это сделаю в матче с Украиной

Кевин объяснил, почему не отыграл полный матч в Мурсии

22 марта 2025, 21:37 |
1015
0
ДЕ БРЮЙНЕ: Мы договорились с тренером, что я это сделаю в матче с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Лидер сборной Бельгии Кевин де Брюйне объяснил, почему не смог отыграть полный матч в первом поединке плей-офф Лиги наций против Украины (3:1).

«Моя замена в первом матче? Я заранее договорился с главным тренером, что сыграю 70 минут из-за угрозы желтой карточки [из-за нее Кевин мог пропустить ответный матч]. Тот же Тилеманс уже получил желтую и пропустит следующую игру», – сказал Кевин.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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