ДЕ БРЮЙНЕ: Мы договорились с тренером, что я это сделаю в матче с Украиной

Лидер сборной Бельгии Кевин де Брюйне объяснил, почему не смог отыграть полный матч в первом поединке плей-офф Лиги наций против Украины (3:1).

«Моя замена в первом матче? Я заранее договорился с главным тренером, что сыграю 70 минут из-за угрозы желтой карточки [из-за нее Кевин мог пропустить ответный матч]. Тот же Тилеманс уже получил желтую и пропустит следующую игру», – сказал Кевин.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.