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WTA
22 марта 2025, 20:46 | Обновлено 22 марта 2025, 20:48
602
1

ФОТО. Напарница Костюк в Майами снялась с матча против Соболенко

Елена-Габриэла Русе не сумела доиграть поединок против первой ракетки мира

22 марта 2025, 20:46 | Обновлено 22 марта 2025, 20:48
602
1
ФОТО. Напарница Костюк в Майами снялась с матча против Соболенко
Елена-Габриэла Русе

Румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/16 финала румынка не сумела доиграть матч против первой ракетки мира Арины Соболенко. Русе проиграла первый сет со счетом 1:6 и отказалась продолжать борьбу.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:1, RET., Русе

У Русе, скорее всего, ряд проблем: физио разминала теннисистке и левую, и правую ногу. А после матча Русе опубликовала сториз в своем Instagram, где видно забинтованные пальцы. Предположительно, из-за волдырей.

Соболенко во 2-м круге сыграют либо против Ребеки Масаровой, либо против Даниэль Коллинс.

Русе должна была 22 марта сыграть вместе с Мартой Костюк в 1/16 финала парного разряда против Кристины Букши и Мию Като. Судя по всему, украинско-румынский тандем снимется.

ФОТО. Напарница Костюк в Майами снялась с матча против Соболенко

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фото Арина Соболенко Елена-Габриэла Русе Марта Костюк WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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