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  4. ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Бельгия – Украина
Лига наций
22 марта 2025, 19:56 |
465
1

ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Бельгия – Украина

Поединок состоится 23 марта в 21:45

22 марта 2025, 19:56 |
465
1
ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Бельгия – Украина

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины сразится с командой Бельгии в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

В первом поединке, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном Дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция главного тренера команды Сергея Реброва и игрока Виталия Миколенко.

ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Бельгия – Украина

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Виталий Миколенко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Burevestnik
мабуть автори не дивляться шо вже було на їхньому рідному сайті:
18:56, відео прес-конференції, автор І. Зінченко,
19:56, відео прес-конференції, автор Д. Олійник.
- - - - -
хто наступний викладе ще раз те саме?
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