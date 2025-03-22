В воскресенье, 23 марта, сборная Украины сразится с командой Бельгии в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

В первом поединке, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном Дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция главного тренера команды Сергея Реброва и игрока Виталия Миколенко.

ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Бельгия – Украина