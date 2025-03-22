Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины

Наставник сборной Украины Сергей Ребров подробно ответил, почему не дозаявил в команду правого защитника Ворсклы Илью Крупского, несмотря на травмы Ефима Конопли и Алексея Сыча.

Крупский минувшей зимой был продан в Металлист 1925, но до конца сезона на правах аренды продолжит играть за Ворсклу.

«Рассматривали этот вариант, мне нравится этот игрок. Но он ни одного матча не сыграл в сборной, а есть игроки, которые уже играли на этой позиции справа в обороне. Это Богдан Михайличенко, который в Андерлехте там играл. И Саша Зинченко неплохо там сыграл, поэтому не было необходимости вызывать кого-то еще».

«Это очень важный матч, но это не матч за выход на чемпионат мира. И я считаю, что у нас есть 20 игроков полевых и три вратаря, которые готовы выйти и показать свой максимум», – сказал Ребров.