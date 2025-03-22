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  4. Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
22 марта 2025, 19:29 | Обновлено 22 марта 2025, 19:31
1727
4

Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины

Есть другие игроки на его позицию

22 марта 2025, 19:29 | Обновлено 22 марта 2025, 19:31
1727
4
Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Наставник сборной Украины Сергей Ребров подробно ответил, почему не дозаявил в команду правого защитника Ворсклы Илью Крупского, несмотря на травмы Ефима Конопли и Алексея Сыча.

Крупский минувшей зимой был продан в Металлист 1925, но до конца сезона на правах аренды продолжит играть за Ворсклу.

«Рассматривали этот вариант, мне нравится этот игрок. Но он ни одного матча не сыграл в сборной, а есть игроки, которые уже играли на этой позиции справа в обороне. Это Богдан Михайличенко, который в Андерлехте там играл. И Саша Зинченко неплохо там сыграл, поэтому не было необходимости вызывать кого-то еще».

«Это очень важный матч, но это не матч за выход на чемпионат мира. И я считаю, что у нас есть 20 игроков полевых и три вратаря, которые готовы выйти и показать свой максимум», – сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Бельгия - Украина Илья Крупский Богдан Михайличенко Александр Зинченко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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u6464u
Крупського не викликали тому що контракт уклав не з тим клубом .
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+2
avk2307
Агент у Крупського не той. Колись таке було з Кочергіним. Той досі не викликається 
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+1
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apepa
Крупский сейчас самый лучший правый защитник в Украине. А реброфф самый тупой физрук в Украине раз не зовёт его в сборную!
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-2
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