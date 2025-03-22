«Не золотое поколение». В Норвегии ждут прорыва сборной Холанда-Эдегора
Команда более 20 лет не выходит на Евро или ЧМ
Президентка Федерации футбола Норвегии Лиз Клавенесс не считает, что нынешний состав команды с Эрлингом Холандом, Мартином Эдегером, Алексом Серлотом и другими нужно называть золотым поколением по примеру Бельгии.
«Никто в Норвегии не называет нынешний состав с Эдегором, Холандом, Серлотом и другими игроками золотым поколением. Они еще никуда не вышли, не квалифицировались на большой турнир».
«С такими футболистами у людей стали другие ожидания. Фаны ожидают большего, намного большего», – сказала Клавенесс.
Норвегия не выходит на крупные турниры с Евро-2000.
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