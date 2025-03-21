Другие новости21 марта 2025, 22:24 |
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ФОТО. Отпраздновать новый контракт с собакой. Такого ещё не было
Милли Тернер подписала новое соглашение с Манчестер Юнайтед
21 марта 2025, 22:24 |
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Футболистка «Манчестер Юнайтед» Милли Тернер отпраздновала продление контракта вместе со своей собакой — эти моменты вызывают улыбку.
28-летняя защитница подписала новый контракт с клубом до июня 2028 года.
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Она стала важным игроком с 2018 года, приняв участие в 167 матчах и забив 11 голов.
Особенно приятно, что Милли решила отпраздновать это важное событие вместе со своей собакой.
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