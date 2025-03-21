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21 марта 2025, 22:24 |
400
1

ФОТО. Отпраздновать новый контракт с собакой. Такого ещё не было

Милли Тернер подписала новое соглашение с Манчестер Юнайтед

21 марта 2025, 22:24 |
400
1
ФОТО. Отпраздновать новый контракт с собакой. Такого ещё не было
Instagram. Милли Тернер и её собака

Футболистка «Манчестер Юнайтед» Милли Тернер отпраздновала продление контракта вместе со своей собакой — эти моменты вызывают улыбку.

28-летняя защитница подписала новый контракт с клубом до июня 2028 года.

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Она стала важным игроком с 2018 года, приняв участие в 167 матчах и забив 11 голов.

Особенно приятно, что Милли решила отпраздновать это важное событие вместе со своей собакой.

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фото Манчестер Юнайтед lifestyle
Максим Лапченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Mark4854590
Кумедний песик. Це прикольно,тож можливо хтось іще повторить
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