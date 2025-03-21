ВИДЕО. Украина U-21 проиграла Словении в серии пенальти
Команды не согласились на ничью
21 марта молодежная сборная Украины U-21 провела товарищеский матч против Словении U-21.
Игра состоялась в турецком городе Белек.
Команды обменялись голами в начале встречи. На 5-й минуте Тьяш Бегич открыл счет, а на 15-й Владислав Великан замкнул передачу Бориса Крушинского.
Во втором тайме «сине-желтые» выглядели лучше соперника, но подопечным Унаи Мельгосы не хватало реализации.
После основного времени команды решили пробить серию пенальти, которую выиграли словенцы со счетом 6:5.
Видео серии пенальти
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