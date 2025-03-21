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  4. ВИДЕО. Украина U-21 проиграла Словении в серии пенальти
Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2025, 21:38 |
589
0

ВИДЕО. Украина U-21 проиграла Словении в серии пенальти

Команды не согласились на ничью

21 марта 2025, 21:38 |
589
0
ВИДЕО. Украина U-21 проиграла Словении в серии пенальти
УАФ

21 марта молодежная сборная Украины U-21 провела товарищеский матч против Словении U-21.

Игра состоялась в турецком городе Белек.

Команды обменялись голами в начале встречи. На 5-й минуте Тьяш Бегич открыл счет, а на 15-й Владислав Великан замкнул передачу Бориса Крушинского.

Во втором тайме «сине-желтые» выглядели лучше соперника, но подопечным Унаи Мельгосы не хватало реализации.

После основного времени команды решили пробить серию пенальти, которую выиграли словенцы со счетом 6:5.

Видео серии пенальти

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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