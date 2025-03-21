ФОТО. У дебютанта сборной Украины есть секретная девушка. Она – огонь
Знакомимся с девушкой Егора Ярмолюка – Валерией Могильной
Полузащитник Егор Ярмолюк дебютировал за сборную Украины, одержав победу над Бельгией (3:1) в Лиге наций.
В свои 21 год он сыграл почти 50 матчей за «Брентфорд» в АПЛ.
Егор встречается с моделью Викторией, их отношения переживали трудности, но сейчас они снова вместе.
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Виктория поддерживает его, комментируя дебют в сборной сердечками.
Пара не афиширует личную жизнь, но часто появляется в соцсетях.
Виктория катается на спорткаре Егора, который зарабатывает более 310 тысяч евро в год, что для АПЛ скромно, но его доход может вырасти, пишет издание Yesport.
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