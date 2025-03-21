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21 марта 2025, 21:24 |
3307
4

ФОТО. У дебютанта сборной Украины есть секретная девушка. Она – огонь

Знакомимся с девушкой Егора Ярмолюка – Валерией Могильной

21 марта 2025, 21:24 |
3307
4
ФОТО. У дебютанта сборной Украины есть секретная девушка. Она – огонь
Instagram. Валерия Могильная

Полузащитник Егор Ярмолюк дебютировал за сборную Украины, одержав победу над Бельгией (3:1) в Лиге наций.

В свои 21 год он сыграл почти 50 матчей за «Брентфорд» в АПЛ.

Егор встречается с моделью Викторией, их отношения переживали трудности, но сейчас они снова вместе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Виктория поддерживает его, комментируя дебют в сборной сердечками.

Пара не афиширует личную жизнь, но часто появляется в соцсетях.

Виктория катается на спорткаре Егора, который зарабатывает более 310 тысяч евро в год, что для АПЛ скромно, но его доход может вырасти, пишет издание Yesport.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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samird
Типова "подружка українського футболіста".
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+5
Serhii P.
В вас всі "вогонь". Чим вона виділяється з-поміж інших? Накачаними цицьками та губами? Ну це ж стандарт для подруг футболістів.
Ответить
+4
Saar
А ще є "не секретна".....
Ответить
+1
SosokDayany
Не Даяна звичайно , але також нічо так
Ответить
-1
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