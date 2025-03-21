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ЧМ. Квалификация. Африка
Буркина Фасо
21.03.2025 18:00 – FT 4 : 1
Джибути
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Чемпионат мира
21 марта 2025, 21:25 | Обновлено 21 марта 2025, 22:59
690
0

Гол игрок Шахтера помог сборной Буркина-Фасо разгромить соперника

Лассина Траоре забил гол в ворота Джибути в квалификации ЧМ-2026

21 марта 2025, 21:25 | Обновлено 21 марта 2025, 22:59
690
0
Гол игрок Шахтера помог сборной Буркина-Фасо разгромить соперника
ФК Шахтер. Лассина Траоре

21 марта в матче квалификационного раунда к чемпионату мира 2026 года сборная Буркина-Фасо разгромила Джибути.

В первом тайме хозяева поля забили дважды. Счет открыл Хосуэ Тендребеого на 13-й минуте, а на 33-й удвоил преимущество Бертран Траоре. В начале второго тайма Мохамед Зограна забил третий мяч для сборной Буркина-Фасо.

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре вышел в стартовом составе. На 68-й минуте он сделал счет 4:0.

Сборная Джибути без гола с поля не ушла. На 88-й минуте Самуэль Акимбину реализовал пенальти.

Благодаря этой победе сборная Буркина-Фасо поднялась на вторую строчку в группе, что дает команде возможность квалифицироваться на чемпионат мира.

Чемпионат мира 2026. Квалификация. Африка. 21 марта

Буркина-Фасо – Джибути – 4:1

Голы: Тендребеого, 13, Бертран Траоре, 33, Зограна, 48, Лассина Траоре, 68, - Акимбину, 88 (пенальти)

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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