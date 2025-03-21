ВИДЕО. Велетень сравнял счет в товарищеском матче со Словенией U-21

21 марта молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищескую игру против Словении U-21.

Подопечные Унаи Мельгосы неудачно начали игру, ведь пропустили уже на 5-й минуте.

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Но на 15-й минуте Владислав Велетень замкнул передачу Бориса Крушинского - 1:1.

Для Владислава Велетня это первый гол за молодежную сборную Украины U-21.

Гол Велетня на 15-й минуте