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Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2025, 18:31 | Обновлено 21 марта 2025, 18:55
642
1

ВИДЕО. Велетень сравнял счет в товарищеском матче со Словенией U-21

Украинская молодежка быстро реабилитировалась за ошибку

21 марта 2025, 18:31 | Обновлено 21 марта 2025, 18:55
642
1
ВИДЕО. Велетень сравнял счет в товарищеском матче со Словенией U-21
УАФ

21 марта молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищескую игру против Словении U-21.

Подопечные Унаи Мельгосы неудачно начали игру, ведь пропустили уже на 5-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Но на 15-й минуте Владислав Велетень замкнул передачу Бориса Крушинского - 1:1.

Для Владислава Велетня это первый гол за молодежную сборную Украины U-21.

Гол Велетня на 15-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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