Сборная УКРАИНЫ21 марта 2025, 18:31 | Обновлено 21 марта 2025, 18:55
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ВИДЕО. Велетень сравнял счет в товарищеском матче со Словенией U-21
Украинская молодежка быстро реабилитировалась за ошибку
21 марта 2025, 18:31 | Обновлено 21 марта 2025, 18:55
642
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21 марта молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищескую игру против Словении U-21.
Подопечные Унаи Мельгосы неудачно начали игру, ведь пропустили уже на 5-й минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Но на 15-й минуте Владислав Велетень замкнул передачу Бориса Крушинского - 1:1.
Для Владислава Велетня это первый гол за молодежную сборную Украины U-21.
Гол Велетня на 15-й минуте
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