«Я и не думал унижать Роналду». Форвард оправдался за свое празднование

Форвард сборной Дании Расмус Хойлунд, забив гол в ворота Португалии в матче Лиги наций, выполнил фирменное празднование легенды португальского футбола Криштиану Роналду.

Многие восприняли это как попытку оскорбить Роналду, но Хойлунд так не считает.

«Роналду был моим идолом. Я не пытался его унизить или что-то такое. Он оказал на меня большое влияние, и забить гол в матче против него и Португалии – большое событие для меня».

«Мне всегда хотелось повторить его празднование, вот и все. Это проявление уважения», – сказал Хойлунд.