«Я и не думал унижать Роналду». Форвард оправдался за свое празднование
Хойлунд, наоборот, считает Роналду кумиром
Форвард сборной Дании Расмус Хойлунд, забив гол в ворота Португалии в матче Лиги наций, выполнил фирменное празднование легенды португальского футбола Криштиану Роналду.
Многие восприняли это как попытку оскорбить Роналду, но Хойлунд так не считает.
«Роналду был моим идолом. Я не пытался его унизить или что-то такое. Он оказал на меня большое влияние, и забить гол в матче против него и Португалии – большое событие для меня».
«Мне всегда хотелось повторить его празднование, вот и все. Это проявление уважения», – сказал Хойлунд.
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