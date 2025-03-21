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  4. «Я и не думал унижать Роналду». Форвард оправдался за свое празднование
Лига наций
21 марта 2025, 19:15 |
1279
0

«Я и не думал унижать Роналду». Форвард оправдался за свое празднование

Хойлунд, наоборот, считает Роналду кумиром

21 марта 2025, 19:15 |
1279
0
«Я и не думал унижать Роналду». Форвард оправдался за свое празднование
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Форвард сборной Дании Расмус Хойлунд, забив гол в ворота Португалии в матче Лиги наций, выполнил фирменное празднование легенды португальского футбола Криштиану Роналду.

Многие восприняли это как попытку оскорбить Роналду, но Хойлунд так не считает.

«Роналду был моим идолом. Я не пытался его унизить или что-то такое. Он оказал на меня большое влияние, и забить гол в матче против него и Португалии – большое событие для меня».

«Мне всегда хотелось повторить его празднование, вот и все. Это проявление уважения», – сказал Хойлунд.

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Расмус Хойлунд сборная Дании по футболу Криштиану Роналду Лига наций сборная Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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