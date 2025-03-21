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Товарищеские матчи
Ужгород
21.03.2025 12:00 – FT 0 : 1
Агробизнес
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Украина. Первая лига
21 марта 2025, 19:02 | Обновлено 21 марта 2025, 19:03
115
0

Агробизнес на последних минутах одержал победу над Ужгородом

Команды встречались в Закарпатской области

21 марта 2025, 19:02 | Обновлено 21 марта 2025, 19:03
115
0
Агробизнес на последних минутах одержал победу над Ужгородом
ФК Агробизнес

21 марта состоялся товарищеский матч между волочинским «Агробизнесом» и ФК «Ужгород».

Команды встречались в селе Среднее в Закарпатской области.

Представитель Второй лиги Украины навязал борьбу лидеру Первой лиги. Подопечные Яромира Лободы организовали несколько опасных контратак.

Что же касается игроков «Агробизнеса», то они владели инициативой, но забить никак не могли.

Лишь в конце матча подопечные Александра Чижевского организовали голевую атаку, которую завершил Артем Семка.

Товарищеский матч. 21 марта

ФК Ужгород – Агробизнес Волочинск – 0:1

Гол: Семка, 89

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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