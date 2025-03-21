Агробизнес на последних минутах одержал победу над Ужгородом

21 марта состоялся товарищеский матч между волочинским «Агробизнесом» и ФК «Ужгород».

Команды встречались в селе Среднее в Закарпатской области.

Представитель Второй лиги Украины навязал борьбу лидеру Первой лиги. Подопечные Яромира Лободы организовали несколько опасных контратак.

Что же касается игроков «Агробизнеса», то они владели инициативой, но забить никак не могли.

Лишь в конце матча подопечные Александра Чижевского организовали голевую атаку, которую завершил Артем Семка.

Товарищеский матч. 21 марта

ФК Ужгород – Агробизнес Волочинск – 0:1

Гол: Семка, 89