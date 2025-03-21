Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами

21 марта свою встречу второго круга на турнире в Майами проведут Элина Свитолина (WTA 22) и Белинда Бенчич (WTA 45).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины пытается держать планку, не все получается, но Элина демонстрирует теннис солидного уровня. Как показывает практика, Свитолина умеет настраиваться на серьезные турниры, ведь она доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где уступила будущей победительнице Мэдисон Киз.

Такая же история была и на Индиан-Уэллс – тоже дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей обладательнице титула «нейтралке» Мирре Андреевой.

В общей сложности спортсменка провела в этом сезоне 14 матчей, одержав в них девять побед. Благодаря высокому посеву, Свитолина пропускала первый круг в Майами. Поскольку сильной чертой Украинки является игра в обороне, ей надо быть в хорошей физической форме, ведь надо немало бегать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Белинда Бенчич

Швейцарка играет фактически без провалов в этом сезоне, на последнем Индиан-Уэллс она тоже дошла до четвертьфинала, где проиграла Мэдисон Киз. Главного успеха в этом сезоне Бенчич добилась в Абу-Даби, где ей удалось взять титул.

В целом спортсменка выглядит стабильно и уверенно, хоть ее стиль игры и не впечатляет. В первом круге Майами швейцарка играла против другой украинки Даяны Ястремской, первую партию удалось взять с трудом 6:4, потом провал 1:6 во втором сете. Судьба встречи решалась в третьей партии, Бенчич уступала 3:5, нервничала, но нашла силы на камбэк, вырвав победу 7:5.

Хоть Белинда и выиграла матч, не было ощущения, что она сильнее соперницы, при такой игре далеко не зайти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки играли между собой четыре раза, пока счет 2:2. Но если брать матчи исключительно на харде, здесь ведет Свитолина – 2:1. Последний раз теннисистки играли еще в 2019-м, в этом году они пересекались трижды.

Прогноз

Между собой сыграют две сильные и опытные теннисистки, небольшой перевес букмекеры отдают швейцарке, хотя такая встреча может завершиться с любым исходом.

Учитывая тот факт, как Бенчич играла в первом круге, у Свитолиной есть неплохие шансы на победу. Поскольку я жду затяжного матча, ставлю на тотал больше 21,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.