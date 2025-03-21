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  4. Дешам объяснил, почему сборная Франции уступила хорватам
Лига наций
21 марта 2025, 15:49 |
859
0

Дешам объяснил, почему сборная Франции уступила хорватам

Главный тренер сборной Франции считает, что его команда совершила слишком много ошибок

21 марта 2025, 15:49 |
859
0
Дешам объяснил, почему сборная Франции уступила хорватам
УЕФА. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от национальной команды Хорватии (0:2) в первом четвертьфинальном матче плей-офф Лиги наций:

«У нас было несколько хороших попыток на старте, но было слишком много технических ошибок. Мы даже не смогли воспользоваться тем, что Меньян отбил пенальти. Было не так много вещей, которые мне понравились. Хорватия была очень организованной.

Во втором тайме мы были лучше, чем в первом. Подход был не очень хорошим, и качественный соперник нас наказал. Возможно, я мог бы сделать другие изменения, но после перерыва мы улучшились. Все началось с первого тайма, полного ошибок, а затем нас настигла усталость. Результат, по сути, был решен в первом тайме.

Нам нужно быть лучше во всех аспектах игры, и я сделаю некоторые изменения в воскресенье. Пока что не знаю, какие. Посмотрим, как будет развиваться ситуация к тому времени».

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Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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