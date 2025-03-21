Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 21 марта

21 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 2-го раунда.

Во вторник на кортах США выступят две представительницы Украины: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на пятницу, 21 марта

WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/32 финала

COURT 1. 4-й запуск (не ранее 21:30)

Элина Свитолина [22] – Белинда Бенчич

COURT 2. 4-й запуск (не ранее 21:30)

Марта Костюк [23] – Кимберли Биррелл