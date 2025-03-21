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WTA
21 марта 2025, 15:15 |
553
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 21 марта

В пятницу на кортах США сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина

21 марта 2025, 15:15 |
553
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 21 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 2-го раунда.

Во вторник на кортах США выступят две представительницы Украины: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на пятницу, 21 марта

WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/32 финала

COURT 1. 4-й запуск (не ранее 21:30)

Элина Свитолина [22] – Белинда Бенчич

COURT 2. 4-й запуск (не ранее 21:30)

Марта Костюк [23] – Кимберли Биррелл

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WTA Майами Элина Свитолина Марта Костюк расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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