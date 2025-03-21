WTA21 марта 2025, 15:15 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 21 марта
В пятницу на кортах США сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина
21 марта 2025, 15:15 |
553
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21 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) продолжатся матчи 2-го раунда.
Во вторник на кортах США выступят две представительницы Украины: Элина Свитолина и Марта Костюк.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на пятницу, 21 марта
WTA 1000 Майами. Одиночный разряд, 1/32 финала
COURT 1. 4-й запуск (не ранее 21:30)
Элина Свитолина [22] – Белинда Бенчич
COURT 2. 4-й запуск (не ранее 21:30)
Марта Костюк [23] – Кимберли Биррелл
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