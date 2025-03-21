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  4. Рональд КУМАН: «Не думаю, что мы заслужили пропустить»
Лига наций
21 марта 2025, 15:19 |
77
0

Рональд КУМАН: «Не думаю, что мы заслужили пропустить»

Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал ничью против Испании

21 марта 2025, 15:19 |
77
0
Рональд КУМАН: «Не думаю, что мы заслужили пропустить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничью против национальной команды Испании (2:2) в первом четвертьфинальном матче плей-офф Лиги наций:

«Немного грустно, когда пропускаешь поздний гол. Не думаю, что мы его заслужили. Но вы знаете, когда вы играете вдесятером, это будет тяжело. То, как мы играли, как мы боролись, было очень хорошо. Мы решились взять игру в Испании. Мы были лучшей командой».

Ответный матч между Испанией и Нидерландами состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Испании по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Испания Рональд Куман пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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