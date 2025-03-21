Александр РЯБОКОНЬ: «Я еще буду работать в серьезных командах»

В чемпионате УПЛ продолжается пауза, вызванная матчами сборных. Чтобы не терять игровой тонус киевское «Динамо» сыграло контрольный матч. Соперником стал любительский клуб ФК «Лесное». «Динамо» пропустило в начале матча, но после перерыва забило дважды и одержало победу со счетом 2:1. Тренер-консультант ФК «Лесное» Александр Рябоконь поделился впечатлениями о спарринге.

– Предложили сыграть. Спасибо динамовцам, что согласились. Хотели еще сыграть с Шахтером, но у них такой миниопуск, очень много выходных, поэтому пока только с Динамо. Ребята в первый раз вышли на натуральный газон. Все сборы и тренировки были на синтетике. Если учитывать с кем играли, то для любительской команды это очень хорошая игра, особенно первый тайм. Были какие-то сомнения, что на второй тайм не хватит уже горючего, но до последней минуты что-то еще пытались сравнять счет, поэтому твердая четверка за эту игру для нашей команды.

– Вы сказали любительская команда, но здесь известные игроки такие как Сергей Рыбалко, Денис Гармаш, есть воспитанники Динамо. Вот вы тоже не чужд Динамо, проходили Академию. Действительно знаете этот клуб. Вот как много динамовцев сейчас в Лесном?

– Динамо Киев – это прежде всего школа. Это хорошая школа, каждый прошедший школу Динамо умеет остановить, отдать, обыграть. Поэтому если у кого-нибудь из динамовцев будет желание сыграть за Лесное, то даже закрытыми глазами будем брать всех желающих.

Моя роль в клубе? Ну, у меня такие консультативные функции, пока договорились на небольшой промежуток времени. Ну увидим, а на сегодняшний день это любительская команда, которая планирует со следующего чемпионата заявиться во Вторую лигу. Пока клуб проходит аттестацию, поживем увидим как оно будет. Пока подход серьезный. Вы же видите и одеты, автобус свой, что-то есть чего-то нет, но есть большое желание выйти на уровень пока хотя бы Второй лиги.

– Сможем ли мы увидеть Динамо – Лесное уже через некоторое уже в чемпионате Украины?

– Давайте не будем пока забегать. Пока есть задача выиграть чемпионат области, любительский чемпионат Украины. Ну и самое главное – все наши надежды и каждого украинца, что все-таки наступит мир. В любом случае мое мнение – это наша победа, потому что были посягательства на всю страну, мы защитили свою независимость, это самое главное.

– Вы тренировали черниговскую Десну, знаем из-за чего все распалось и из-за кого. Потом вступили в ряды ВСУ, были там некоторое время. Что вас побудило вернуться именно к своей привычной работе, футболу?

– Ну, во-первых, исполнилось 60 лет, и если бы есть большое желание, не буду там что-то говорить. Жду какого-нибудь вызова. Я знаю, что еще буду работать в серьезных командах. Возможно, это Лесное, возможно еще что-то. Но обязательно что-нибудь будет. Одним словом, еще не все сказал, что могу. Чувствую, что есть знания, опыт, силы, поэтому снова футбол выходит на первое место.

– Вы знаете довоенный футбол, до полномасштабного вторжения. Если сравнить немного то, что было и то, что сейчас. Выходим ли мы сейчас на лучший уровень, и сколько еще ждать, чтобы выйти на еще лучший?

– Думаю, закончится война, приедут, легионеры сильны и уровень чемпионата поднимется. А пока это был большой шанс для молодежи, и я думаю абсолютно правильный путь. Многие свои воспитанники, многие получили шанс, многие воспользовались этой возможностью. В этом развитие клуба и футбола, целое поколение попробовало свои силы на уровне Премьер-лиги. Когда мы вернемся к той силе, что была раньше? Я думаю, возможно, еще там где-то год понадобится. Но давайте пока закончим войну, и все будет у нас в порядке. Главное, что страна свободная, страна независимая. И будет большой нравственный подъем у всего народа и в том числе у футболистов.