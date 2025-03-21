Игрок Брентфорда впервые сыграл за сборную Украины

В поединке с Бельгией (2:1) в рядах сборной Украины дебютировал 21-летний полузащитник Егор Ярмолюк, выступающий в АПЛ. При этом «Брентфорд» стал 10-й английской командой, делегировавшей своих игроков в украинскую национальную дружину.

В общей сложности десять наших «англичан» (Александр Зинченко и Олег Лужный представляли в сборной два клуба) провели за главную команду страны 227 матчей и забили 33 мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Английские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины (на 20.03.2025)