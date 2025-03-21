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Лига наций
21 марта 2025, 13:11 | Обновлено 21 марта 2025, 13:19
475
0

Игрок Брентфорда впервые сыграл за сборную Украины

На карте клубного представительства сборной Украины появилась 10-я английская «точка»

21 марта 2025, 13:11 | Обновлено 21 марта 2025, 13:19
475
0
Игрок Брентфорда впервые сыграл за сборную Украины
Print Screen. Егор Ярмолюк

В поединке с Бельгией (2:1) в рядах сборной Украины дебютировал 21-летний полузащитник Егор Ярмолюк, выступающий в АПЛ. При этом «Брентфорд» стал 10-й английской командой, делегировавшей своих игроков в украинскую национальную дружину.

В общей сложности десять наших «англичан» (Александр Зинченко и Олег Лужный представляли в сборной два клуба) провели за главную команду страны 227 матчей и забили 33 мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Английские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины (на 20.03.2025)

Клуб

Игрок

Матчи

Голы

Арсенал

Олег ЛУЖНЫЙ

21

-

Александр ЗИНЧЕНКО

18

2

Борнмут

Илья ЗАБАРНЫЙ

22

2

Брентфорд

Егор ЯРМОЛЮК

1

-

Вест Хэм

Андрей ЯРМОЛЕНКО

32

10

Вулверхэмптон

Олег ЛУЖНЫЙ

2

-

Ливерпуль

Андрей ВОРОНИН

12

1

Манчестер Сити

Александр ЗИНЧЕНКО

41

7

Тоттенхэм

Сергей РЕБРОВ

18

1

Челси

Михаил МУДРИК

20

3

Андрей ШЕВЧЕНКО

14

6

Эвертон

Виталий МИКОЛЕНКО

26

1

Итого

227

33

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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