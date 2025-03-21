Игрок Брентфорда впервые сыграл за сборную Украины
На карте клубного представительства сборной Украины появилась 10-я английская «точка»
В поединке с Бельгией (2:1) в рядах сборной Украины дебютировал 21-летний полузащитник Егор Ярмолюк, выступающий в АПЛ. При этом «Брентфорд» стал 10-й английской командой, делегировавшей своих игроков в украинскую национальную дружину.
В общей сложности десять наших «англичан» (Александр Зинченко и Олег Лужный представляли в сборной два клуба) провели за главную команду страны 227 матчей и забили 33 мяча.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Английские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины (на 20.03.2025)
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Арсенал
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
21
|
-
|
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
18
|
2
|
Борнмут
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
22
|
2
|
Брентфорд
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
1
|
-
|
Вест Хэм
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
32
|
10
|
Вулверхэмптон
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
2
|
-
|
Ливерпуль
|
Андрей ВОРОНИН
|
12
|
1
|
Манчестер Сити
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
41
|
7
|
Тоттенхэм
|
Сергей РЕБРОВ
|
18
|
1
|
Челси
|
Михаил МУДРИК
|
20
|
3
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
14
|
6
|
Эвертон
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
26
|
1
|
Итого
|
|
227
|
33
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