Гуцуляк, забив Бельгии, оформил голевой юбилей «джокеров»
«Резервисты» сборной Украины забили 80-й мяч
В матче с Бельгией (3:1) Алексей Гуцуляк забил 80-й мяч «джокеров» Украины. А Владислав Ванат открыл счет уже девятому десятку голов наших «резервистов».
40 раз игроки, вышедшие на замену, отличились дома, 32 – в гостях и 9 – на нейтральных полях. 49 мячей украинская «скамейка» забила в товарищеских встречах, 17 – в чемпионатах мира, 12 – в чемпионатах Европы, 9 – в Лиге наций и 3 – в международных турнирах. 20 раз голы «резервистов» оказывались победными для нашей национальной дружины и 13 – ничейными.
Список лучших бомбардиров-«джокеров» сборной возглавляют Артем Довбик – 6 мячей, Андрей Воробей и Роман Безус – по 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы «джокеров» сборной Украины
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Иван ГЕЦКО
|
Венгрия
|
90' (1:3)
|
1:3 (д)
|
10-й
|
15.07.1998
|
ТМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Польша
|
87' (1:2)
|
1:2 (д)
|
20-й
|
17.08.2005
|
МТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Сербия
|
62' (1:0)
|
2:1 (д)
|
30-й
|
06.09.2008
|
ЧМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Беларусь
|
90+4' (1:0)
|
1:0 (д)
|
40-й
|
15.11.2011
|
ТМ
|
Марко ДЕВИЧ
|
Австрия
|
90+2' (2:1)
|
2:1 (д)
|
50-й
|
14.06.2015
|
ЧЕ
|
Денис ГАРМАШ
|
Люксембург
|
57' (2:0)
|
3:0 (д)
|
60-й
|
17.11.2019
|
ЧЕ
|
Артем БЕСЕДИН
|
Сербия
|
90+3' (2:2)
|
2:2 (г)
|
70-й
|
08.06.2022
|
ЛН
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Ирландия
|
48' (1:0)
|
1:0 (г)
|
80-й
|
20.03.2025
|
ЛН
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Бельгия
|
66' (1:1)
|
3:1 (д)
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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