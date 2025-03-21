Гуцуляк, забив Бельгии, оформил голевой юбилей «джокеров»

В матче с Бельгией (3:1) Алексей Гуцуляк забил 80-й мяч «джокеров» Украины. А Владислав Ванат открыл счет уже девятому десятку голов наших «резервистов».

40 раз игроки, вышедшие на замену, отличились дома, 32 – в гостях и 9 – на нейтральных полях. 49 мячей украинская «скамейка» забила в товарищеских встречах, 17 – в чемпионатах мира, 12 – в чемпионатах Европы, 9 – в Лиге наций и 3 – в международных турнирах. 20 раз голы «резервистов» оказывались победными для нашей национальной дружины и 13 – ничейными.

Список лучших бомбардиров-«джокеров» сборной возглавляют Артем Довбик – 6 мячей, Андрей Воробей и Роман Безус – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «джокеров» сборной Украины

Гол Дата Ранг Игрок Соперник Минута Счет 1-й 29.04.1992 ТМ Иван ГЕЦКО Венгрия 90' (1:3) 1:3 (д) 10-й 15.07.1998 ТМ Андрей ШЕВЧЕНКО Польша 87' (1:2) 1:2 (д) 20-й 17.08.2005 МТ Сергей РЕБРОВ Сербия 62' (1:0) 2:1 (д) 30-й 06.09.2008 ЧМ Андрей ШЕВЧЕНКО Беларусь 90+4' (1:0) 1:0 (д) 40-й 15.11.2011 ТМ Марко ДЕВИЧ Австрия 90+2' (2:1) 2:1 (д) 50-й 14.06.2015 ЧЕ Денис ГАРМАШ Люксембург 57' (2:0) 3:0 (д) 60-й 17.11.2019 ЧЕ Артем БЕСЕДИН Сербия 90+3' (2:2) 2:2 (г) 70-й 08.06.2022 ЛН Виктор ЦЫГАНКОВ Ирландия 48' (1:0) 1:0 (г) 80-й 20.03.2025 ЛН Алексей ГУЦУЛЯК Бельгия 66' (1:1) 3:1 (д)

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.