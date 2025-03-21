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Лига наций
21 марта 2025, 12:59 | Обновлено 21 марта 2025, 13:06
292
0

Гуцуляк, забив Бельгии, оформил голевой юбилей «джокеров»

«Резервисты» сборной Украины забили 80-й мяч

21 марта 2025, 12:59 | Обновлено 21 марта 2025, 13:06
292
0
Гуцуляк, забив Бельгии, оформил голевой юбилей «джокеров»
УАФ. Алексей Гуцуляк

В матче с Бельгией (3:1) Алексей Гуцуляк забил 80-й мяч «джокеров» Украины. А Владислав Ванат открыл счет уже девятому десятку голов наших «резервистов».

40 раз игроки, вышедшие на замену, отличились дома, 32 – в гостях и 9 – на нейтральных полях. 49 мячей украинская «скамейка» забила в товарищеских встречах, 17 – в чемпионатах мира, 12 – в чемпионатах Европы, 9 – в Лиге наций и 3 – в международных турнирах. 20 раз голы «резервистов» оказывались победными для нашей национальной дружины и 13 – ничейными.

Список лучших бомбардиров-«джокеров» сборной возглавляют Артем Довбик – 6 мячей, Андрей Воробей и Роман Безус – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «джокеров» сборной Украины

Гол

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

29.04.1992

ТМ

Иван ГЕЦКО

Венгрия

90' (1:3)

1:3 (д)

10-й

15.07.1998

ТМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Польша

87' (1:2)

1:2 (д)

20-й

17.08.2005

МТ

Сергей РЕБРОВ

Сербия

62' (1:0)

2:1 (д)

30-й

06.09.2008

ЧМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Беларусь

90+4' (1:0)

1:0 (д)

40-й

15.11.2011

ТМ

Марко ДЕВИЧ

Австрия

90+2' (2:1)

2:1 (д)

50-й

14.06.2015

ЧЕ

Денис ГАРМАШ

Люксембург

57' (2:0)

3:0 (д)

60-й

17.11.2019

ЧЕ

Артем БЕСЕДИН

Сербия

90+3' (2:2)

2:2 (г)

70-й

08.06.2022

ЛН

Виктор ЦЫГАНКОВ

Ирландия

48' (1:0)

1:0 (г)

80-й

20.03.2025

ЛН

Алексей ГУЦУЛЯК

Бельгия

66' (1:1)

3:1 (д)

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты сборная Украины по футболу Лига наций Алексей Гуцуляк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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