Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Назван предварительный диагноз Сыча после травмы
Лига наций
21 марта 2025, 12:57 | Обновлено 21 марта 2025, 12:58
2117
0

ОФИЦИАЛЬНО. Назван предварительный диагноз Сыча после травмы

Алексей повредил медиальную коллатеральную связку

21 марта 2025, 12:57 | Обновлено 21 марта 2025, 12:58
2117
0
ОФИЦИАЛЬНО. Назван предварительный диагноз Сыча после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

В четверг, 20 марта 2025 года, состоялся первый матч плей-офф Лиги наций между национальными сборными Украины и Бельгии. Победу со счетом 3:1 одержали «сине-желтые».

Правый защитник сборной Украины Алексей Сыч на 25-й минуте заменил на поле травмированного Ефима Коноплю, но затем из-за травмы пришлось менять уже самого Сыча – произошло это на 62-й минуте.

Как сообщает пресс-служба львовских «Карпат», у Алексея предварительно диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки. Ориентировочный срок восстановления от такой травмы составляет около месяца.

По теме:
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
«У Испании было 12 игроков». Реакция фанов на матч Нидерланды – Испания
Австрия – Сербия – 1:1. Гости спаслись во втором тайме. Видео голов
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Алексей Сыч травма травма колена Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 20 марта 2025, 19:47 3
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия

20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния

Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Футбол | 21 марта 2025, 08:31 10
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка

Украинцем заинтересовалась «Севилья»

ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией
Футбол | 21.03.2025, 12:54
ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией
ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20.03.2025, 23:39
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Футбол | 21.03.2025, 04:34
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
20.03.2025, 17:10 1
Бокс
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 4
Футбол
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 3
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем