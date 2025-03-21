ОФИЦИАЛЬНО. Назван предварительный диагноз Сыча после травмы

В четверг, 20 марта 2025 года, состоялся первый матч плей-офф Лиги наций между национальными сборными Украины и Бельгии. Победу со счетом 3:1 одержали «сине-желтые».

Правый защитник сборной Украины Алексей Сыч на 25-й минуте заменил на поле травмированного Ефима Коноплю, но затем из-за травмы пришлось менять уже самого Сыча – произошло это на 62-й минуте.

Как сообщает пресс-служба львовских «Карпат», у Алексея предварительно диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки. Ориентировочный срок восстановления от такой травмы составляет около месяца.