«Доказательство». В Португалии отреагировали на интерес Ман Сити к Трубину

Главный редактор португальского издания Record Луиш Педру Соуза прокомментировал слухи об интересе со стороны «Манчестер Сити» к украинскому вратарю лиссабонской «Бенфики» Анатолию Трубину.

«Я видел так много на трансферном рынке, что вы не услышите от меня, что этот игрок не имеет уровня играть за этот клуб. Это не так.

Но, кажется, учитывая позиции Ортеги в «Манчестер Сити», что он может рассматриваться именно как замена Ортеге. Потому что я сомневаюсь, что Трубин является достаточно ценным, чтобы быть игроком стартового состава «Бенфики», не говоря уже о «Манчестер Сити».

Трубин – вратарь, который может играть между штангами. Мы видели, как он и хорошо играет, и хуже. И его показатели в последнее время не были настолько плохими. Но я почти не помню, чтобы видел, как Трубин эффективно выходил из ворот, чтобы играть ногами, и пропущенные «Бенфикой» голы являются тому доказательством», – сказал Соуза в программе Record na Hora.

Сообщалось, что выгоду от трансфера Трубина в «Манчестер Сити» может получить «Шахтер».