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  4. «Отсутствует суета». Эксперт назвал MVP матча Украина – Бельгия
Лига наций
21 марта 2025, 11:19 |
1028
4

«Отсутствует суета». Эксперт назвал MVP матча Украина – Бельгия

Олег Федорчук отметил Илью Забарного

21 марта 2025, 11:19 |
1028
4
«Отсутствует суета». Эксперт назвал MVP матча Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного в победном первом матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии (3:1):

«Если говорить о «Льве матча», то я бы отдал это звание Забарному. Он последние пять-шесть матчей за сборную проводит на стабильно высоком уровне, прогрессирует. Илья очень солидно выглядит в работе с мячом и без него. У него отсутствует суета, Забарный действует очень хладнокровно и уверенно».

В итоге Олег Федорчук оценил игру Ильи Забарного в 8 баллов из 10 возможных.

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сборная Украины по футболу Олег Федорчук сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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Falko
Якщо Забарний стабільний протягом 5-6 матчів, то він не Лев матчу - він Лев сезону )
А не суєтився і не смикався він навіть у 18-річному віці. Просто Далай лама ;)
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+1
T-800
Моуриньо на диком просе не конкурент нашему козаку
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0
TarasTaras94
Ну хз, Забарний на висоті, але Зінченко професор вчора. Куди не постав демонструє клас 
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-1
T-800
бельгийцы, поляки ... фанаты Фенербахче прямосейчас бы хотели бы себе такого физрука как ССР**
** Сергей Станиславович Ребров
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-1
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