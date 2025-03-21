«Отсутствует суета». Эксперт назвал MVP матча Украина – Бельгия
Олег Федорчук отметил Илью Забарного
Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного в победном первом матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии (3:1):
«Если говорить о «Льве матча», то я бы отдал это звание Забарному. Он последние пять-шесть матчей за сборную проводит на стабильно высоком уровне, прогрессирует. Илья очень солидно выглядит в работе с мячом и без него. У него отсутствует суета, Забарный действует очень хладнокровно и уверенно».
В итоге Олег Федорчук оценил игру Ильи Забарного в 8 баллов из 10 возможных.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда бокса доволен решением сохранить бокс на ОИ-2028
20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния
А не суєтився і не смикався він навіть у 18-річному віці. Просто Далай лама ;)
** Сергей Станиславович Ребров