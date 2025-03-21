«Отсутствует суета». Эксперт назвал MVP матча Украина – Бельгия

Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного в победном первом матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии (3:1):

«Если говорить о «Льве матча», то я бы отдал это звание Забарному. Он последние пять-шесть матчей за сборную проводит на стабильно высоком уровне, прогрессирует. Илья очень солидно выглядит в работе с мячом и без него. У него отсутствует суета, Забарный действует очень хладнокровно и уверенно».

В итоге Олег Федорчук оценил игру Ильи Забарного в 8 баллов из 10 возможных.