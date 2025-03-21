Легенда Динамо: «У Бельгии больше нет права на ошибку»

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

Легендарный защитник киевского «Динамо» Леонид Буряк похвалил подопечных Сергей Реброва, заявив, что правильные замены очень помогли национальной команде.

– Главное, что одержали победу, хотя и провели по содержанию игры два разных тайма.Нашей команде, безусловно, нужно поблагодарить за самоотдачу, и еще раз констатировать тот факт, что эта сборная Украины способна успешно играть с любым соперником. У нас есть классные исполнители, которые могут сделать результат, но и те, кто, как в этом матче с Бельгией, выпадали из игры.

– На что сборной Украины можно надеяться на выезде – и в кадровом плане, и в тактике?

– На Коноплю, думаю, не стоит рассчитывать – такое у него повреждение. Насчет Сыча не знаю, увидим. У нас в активе есть хороший результат – гандикап в два гола, хотя хорошим результатом в Мурсии была бы и ничья… Нужно помнить, что мы провели только первую половину противостояния. У сборной Бельгии больше нет права на ошибку, и на их арене будет совсем другой футбол.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.