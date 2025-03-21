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  4. ФОТО. «Важный шаг». Трубин – о победе Украины над Бельгией в Лиге наций
Лига наций
21 марта 2025, 09:52 | Обновлено 21 марта 2025, 10:53
843
0

ФОТО. «Важный шаг». Трубин – о победе Украины над Бельгией в Лиге наций

Анатолий опубликовал пост в Instagram

21 марта 2025, 09:52 | Обновлено 21 марта 2025, 10:53
843
0
ФОТО. «Важный шаг». Трубин – о победе Украины над Бельгией в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин поделился эмоциями после первого матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, опубликовав сообщение в Instagram.

«Важный шаг для команды. Готовимся к следующему», – лаконично написал Трубин.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее эмоциями от игры против Бельгии поделился другой голкипер «сине-желтых» Андрей Лунин.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Лига наций Анатолий Трубин
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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