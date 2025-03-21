ФОТО. «Важный шаг». Трубин – о победе Украины над Бельгией в Лиге наций

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин поделился эмоциями после первого матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, опубликовав сообщение в Instagram.

«Важный шаг для команды. Готовимся к следующему», – лаконично написал Трубин.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее эмоциями от игры против Бельгии поделился другой голкипер «сине-желтых» Андрей Лунин.