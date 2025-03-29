Фрэнк УОРРЕН: «Очевидно, что Усик заработает больше денег за это»

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен высказался о возможном реванше его подопечного против Александра Усика.

«Усику приказали провести бой против Паркера. Есть две вещи, которые могут помешать этому бою – Усик должен отказаться от титула, или провести бой за звание абсолютного чемпиона против Дюбуа.

Очевидно, что Усик заработает больше денег за этот за бой с Дюбуа. Но я не имею ничего против Паркера, он сейчас в отличном положении», – сказал Уоррен

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.