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  4. Огромные долги. Продажа Алиссона Шахтеру не решила проблем Атлетико Минейро
Бразилия
21 марта 2025, 09:30 |
441
1

Огромные долги. Продажа Алиссона Шахтеру не решила проблем Атлетико Минейро

Бразильцам, вероятно, вскоре придется продавать других футболистов…

21 марта 2025, 09:30 |
441
1
Огромные долги. Продажа Алиссона Шахтеру не решила проблем Атлетико Минейро
shakhtar.com. Алиссон Сантана

В зимнее трансферное окно бразильский «Атлетико Минейро» осуществил два знаковых исходящих трансфера, продав атакующих хавбеков Паулиньо в «Палмейрас» (за 18 миллионов евро) и Алиссона Сантану в «Шахтер» (за 14 миллионов евро).

Впрочем, как объяснил бразильской прессе генеральный директор «петушков» Бруно Муцци, клуб все еще не достиг финансового баланса и в ближайшее время, вероятно, будет вынужден продавать других игроков.

Дело в том, что нынешние долги «Атлетико Минейро» составляют порядка 1,3 миллиарда бразильских реалов, что эквивалентно 205 миллионам евро.

Интересно, что этой ситуацией могут попробовать воспользоваться «Карпаты», которые в настоящий момент арендуют у «Атлетико Минейро» хавбека Бруниньо, являющегося яркой фигурой в современной львовской команде.

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Алиссон Сантана Атлетико Минейро Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Gargantua81
Бруниньо надо брать, толковый парень
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