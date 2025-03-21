Огромные долги. Продажа Алиссона Шахтеру не решила проблем Атлетико Минейро

В зимнее трансферное окно бразильский «Атлетико Минейро» осуществил два знаковых исходящих трансфера, продав атакующих хавбеков Паулиньо в «Палмейрас» (за 18 миллионов евро) и Алиссона Сантану в «Шахтер» (за 14 миллионов евро).

Впрочем, как объяснил бразильской прессе генеральный директор «петушков» Бруно Муцци, клуб все еще не достиг финансового баланса и в ближайшее время, вероятно, будет вынужден продавать других игроков.

Дело в том, что нынешние долги «Атлетико Минейро» составляют порядка 1,3 миллиарда бразильских реалов, что эквивалентно 205 миллионам евро.

Интересно, что этой ситуацией могут попробовать воспользоваться «Карпаты», которые в настоящий момент арендуют у «Атлетико Минейро» хавбека Бруниньо, являющегося яркой фигурой в современной львовской команде.