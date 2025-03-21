ЛУКАКУ: «Это психологическая проблема. Украину нельзя недооценивать»

Капитан сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился эмоциями после неожиданного поражения своей национальной команды в первом матче плей-офф Лиги наций против Украины (1:3).

«То, как мы пропустили голы, – это вопрос менталитета. Надо иметь желание побеждать в таких матчах, стремиться к этому. В этом вопросе нас ждет еще много работы, и нам придется начинать все с нуля. Но проигрывать так нельзя, это неприемлемо.

Это психологическая проблема. Я сравниваю это с предыдущим поколением образца 2010 года. Нам нужно снова создать этот победный менталитет в раздевалке. Это сложно, но тогда нам придется заключать сделки. Мы не играли вместе.

Можно ли исправить все в ответную игру? Украину нельзя недооценивать, но при поддержке болельщиков все возможно», – сказал Ромелу.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее эмоциями после матча против Украины поделился главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия.